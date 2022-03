Neuzugänge: Der FC Bayern sucht gleich 3 Spielertypen

Der FC Bayern will seinen Kader im Hinblick auf die kommende Saison verstärken. Gleich drei unterschiedliche Spielertypen sollen neu zum Team stossen.

Dass an der Säbener Strasse im Profiteam Nachholbedarf besteht, wird in der bisherigen Rückrunde deutlich. Diese ist in der Bundesliga bis anhin nämlich so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Verstärkungen sind erwünscht und werden vom Team um Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch händeringend gesucht. Laut “Sport 1” will sich der FC Bayern in erster Linie einen neuen kommunikationsstarken Abwehrspieler sichern. Lucas Hernandez und Dayot Upamecano sind der sportlichen Führung tendenziell zu ruhig. Ein weiterer Leader wird gesucht.

Ein heisser Kandidat dafür bleibt der Brasilianer Gleison Bremer vom FC Torino. Der 24-Jährige wird aber auch von Inter Mailand umworben.

Ausserdem wünschen sich die Bayern einen neuen Rechtsverteidiger und einen Spieler für das zentrale Mittelfeld. Ersterer könnte Bouna Sarr ablösen, der den Klub im Sommer verlassen soll. Der Neuling soll analog zu Alphonso Davies auf der linken Seite vor allem auch offensiv viel Zug bringen.

Im Mittelfeld wird ein physisch starker Spieler gesucht, der ausserdem über Entwicklungspotenzial verfügt und somit noch nicht zu alt ist. Er könnte den Platz von Corentin Tolisso einnehmen, der den Verein wohl ablösefrei verlassen wird.

psc 14 März, 2022 19:16