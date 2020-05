Es wird ernst: Newcastle kontaktiert Coutinho

Newcastle United unternimmt jetzt konkrete Schritte, um Wunschspieler Coutinho an Land zu ziehen.

Nach Angaben der “Mundo Deportivo” haben die Magpies bereits Kontakt zu den Beratern des brasilianischen Spielmachers hergestellt. Dieser ist noch bis Saisonende von Barça an den FC Bayern ausgeliehen. Danach endet seine Zeit in München nach einem Jahr. Die Kaufoption in Höhe von 120 Mio. Euro wird nicht aktiviert. Mauricio Pochettino und Rafael Benitze, die als neue Trainer von Newcastle gehandelt werden, sollen beide bereits grünes Licht für eine Verpflichtung von Coutinho gegeben haben.

Der 27-Jährige steht bei Barça eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. Allerdings scheinen die Katalanen die Zukunft ohne ihn zu planen. Einer Rückkehr in die Premier League, wo Coutinho einst erfolgreich für Liverpool auflief, scheint nichts im Weg zu stehen.

