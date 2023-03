Neymar fällt gegen die Bayern definitiv aus

PSG-Trainer Christophe Galtier muss für das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale beim FC Bayern definitiv auf Neymar verzichten.

Dies gibt der Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt. Neymar zog sich vor knapp zwei Wochen beim 4:3-Sieg gegen Lille eine Verletzung am Sprunggelenk zu und wird bis am Mittwoch nicht rechtzeitig fit. Er sei einer der besten Torschützen und Assistgeber und ein grosser Verlust, meint Galtier.

Die Pariser müssen gegen die Bayern einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

psc 3 März, 2023 13:50