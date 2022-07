Nianzou plant offenbar Abgang vom FC Bayern

Die Verpflichtung von Matthijs de Ligt könnte zur Folge haben, dass ein anderer Verteidiger den FC Bayern verlassen wird. Möglicherweise trifft es Tanguy Nianzou.

Nach Informationen der französischen Sportzeitung “L’Équipe” will Tanguy Nianzou den FC Bayern verlassen. Der 20-jährige Franzose sieht beim deutschen Rekordmeister seine Perspektive offenbar als gefährdet an und plant deshalb einen Wechsel – egal ob per Leihe oder als Festtransfer.

Beim FC Bayern soll man sich dahingehend noch uneins sein. Erst im April schob Trainer Julian Nagelsmann einem Abgang einen Riegel vor: “Eine Leihe von Tanguy ist keine Option. Er wird sicher bei uns bleiben. Er hat in der Rückrunde eine gute Entwicklung genommen. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen.” Mit der Ankunft von Matthijs de Ligt könnte sich dies jedoch ändern.

adk 19 Juli, 2022 14:29