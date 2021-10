Niklas Süle spricht offen von Bayern-Abschied

Der deutsche Abwehrspieler Niklas Süle kann sich durchaus vorstellen, den FC Bayern zum Saisonende zu verlassen.

Im Rahmen des Zusammenzugs der deutschen Nationalmannschaft spricht der 26-jährige Innenverteidiger in einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” über seine Zukunft und lässt sich vorderhand alle Türen offen. “Ich mache mir natürlich Gedanken über meine Zukunft, aber ich kann wirklich noch nicht sagen, was sie bringen wird”, so der Bayern-Profi. Und weiter: “Ich habe nie gesagt, dass ich auf jeden Fall weg muss, ich habe nie gesagt, dass ich auf jeden Fall hier bleibe.” Süle deutet an, dass sein Verhältnis zu den Klubverantwortlichen nicht das beste ist. Dem Abwehrspieler fehlt es an Vertrauen: “Ich weiss, was ich an dem Klub habe. Ich weiss aber auch, dass es bei solchen Entscheidungen immer um Vertrauen geht – um das Vertrauen von mir in den Klub, vor allem aber auch umgekehrt.”

Der Vertrag des Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Er könnte dann ablösefrei wechseln und kann sich durchaus vorstellen, etwas Neues zu entdecken. Es könne sein, “dass ich sage: Ich bin ablösefrei und wage noch mal was Neues. (…) Es ist in jede Richtung alles offen. Ich kann mir alles vorstellen.”

Medienberichten zufolge soll Süle vor allem die Premier League reizen.

psc 7 Oktober, 2021 19:19