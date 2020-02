Niklas Süle ist zurück im Lauftraining

Der deutsche Nationalspieler Niklas Süle hat nach seinem im vergangenen Herbst erlittenen Kreuzbandriss das Lauftraining wieder aufgenommen.

Damit kehrt der 24-Jährige nur vier Monate nach der schweren Verletzung, die er sich bei einem Bundesligaspiel zuzog, auf den Fussballplatz zurück. Am Montag drehte Niklas Süle wieder einige Runden im Trainingszentrum der Münchner an der Säbener Strasse. “Ich habe es gerade auch gemerkt, ich laufe komplett beschwerdefrei, und das ist, was zählt”, kommentierte er im Anschluss.

Sollte die Genesung weiterhin problemlos und derart schnell vonstatten gehen, könnte Süle im Sommer doch noch ins EM-Kader von Deutschland rücken. In der DFB-Elf war er vor seiner Blessur unter Jogi Löw gesetzt.

