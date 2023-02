Das Mazraoui-Comeback beim FC Bayern verzögert sich

Noussair Mazraoui sollte beim FC Bayern eigentlich am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückkehren. Dazu ist es aber nicht gekommen.

Die Rückkehr des marokkanischen Rechtsverteidigers nach seiner überstandenen Entzündung am Herzbeutel als Folge einer Corona-Infektion verzögert sich, wie Maximilian Koch von der «Abendzeitung» berichtet. Auf dem Programm stand bei Mazraoui am Mittwoch erst einmal weiterhin der individuelle Aufbau. Der 25-Jährige musste seit der WM kürzertreten und weist deshalb noch Defizite auf. In den kommenden Tagen sei der Einstieg ins Teamtraining dann aber wieder geplant.

Wann der Abwehrspieler wieder in den regulären Spieltagskader rückt, ist noch offen.

psc 22 Februar, 2023 17:46