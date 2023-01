Schock: Noussair Mazraoui fehlt nach Corona-Infektion wochenlang

Der marokkanische Aussenverteidiger Noussair Mazraoui muss nach einer Corona-Infektion voraussichtlich wochenlang pausieren.

Wie die «Bild» berichtet, hat sich der 25-Jährige im Urlaub nach der WM mit dem Virus infiziert und erlitt im Anschluss eine Entzündung am Herzbeutel. Deshalb muss Mazraoui aktuell komplett geschont werden. Er fällt zunächst für mindestens vier bis sechs Wochen aus und fehlt auch auf der Kader-Liste für das Trainingslager in Doha, zu dem die Bayern am Freitag aufgebrochen sind.

Erinnerungen an eine andere Personalie werden wach: Auch Alphonso Davies (22) musste zu Beginn dieses Jahres wegen ähnlichen Symptomen letztlich rund drei Monate pausieren.

Die Absenz von Mazraoui soll auch den Transfer von Daley Blind (32) noch einmal beschleunigt haben.

Update: Der FC Bayern hat den Ausfall von Mazraoui im Laufe des Freitags bestätigt, ohne eine genaue Ausfalldauer zu nennen.

ℹ Noussair Mazraoui fällt nach einer Covid-Infektion zunächst aus. Bei einer Anschlussuntersuchung nach dem WM-Turnier wurde in München eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt, die der Verteidiger jetzt auskurieren wird. Gute Genesung, Nous! — FC Bayern München (@FCBayern) January 6, 2023

psc 6 Januar, 2023 10:02