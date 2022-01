Offensivtalent Paul Wanner erhält Profivertrag beim FC Bayern

Der FC Bayern hat sein 16-jähriges Supertalent Paul Wanner mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der Youngster wurde kürzlich zum jüngsten Bundesligaspieler des FC Bayern. In der Rückrunde bestritt der Offensivspieler bereits drei Partien in der höchsten deutschen Spielklasse. Wie die Bayern mitteilen, hat man sich mit Paul Wanner nun über eine Verlängerung des Vertrags geeinigt. Zur Laufzeit macht der Klub keine Angaben.

“Wir sind sehr froh, dass Paul Wanner seine sehr gute Entwicklung beim FC Bayern fortsetzt”, erklärt Sportvorstand Hasan Salihamidžić. “Paul hat im Training bei den Profis gezeigt, dass er mit seinem Talent die Chance hat, in unsere Mannschaft hineinzuwachsen. Dass er schon mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt wurde, bestätigt seine Klasse, aber auch die exzellente Arbeit, die am Campus des FC Bayern geleistet wird.”

