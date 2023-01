Offiziell: Der FC Bayern nimmt Daley Blind unter Vertrag

Der FC Bayern bestätigt am Donnerstagabend die Verpflichtung des niederländischen Abwehrspielers Daley Blind.

Der 32-jährige Defensiv-Allrounder stösst ablösefrei vorerst bis Saisonende zu den Münchnern, nachdem er seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam Ende des letzten Jahres aufgelöst hatte. Die Bayern reagieren mit dem Zuzug von Daley Blind auf den Ausfall von Lucas Hernandez, der wegen eines an der WM erlittenen Kreuzbandrisses in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist glücklich über den Neuzugang: «Wir freuen uns sehr, dass Daley zu unserer Mannschaft stösst. Daley ist ein flexibel einsetzbarer Verteidiger, er kann auf der linken Seite wie auch Innen spielen. Er hat grosse internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird.»

Blind, der in der Vergangenheit auch während vier Jahren für Manchester United spielte, freut sich auf die neue Herausforderung in München: «Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen. Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht – und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen. Der Hunger nach Titeln hier war ausschlaggebend für meine Entscheidung.»

Bereits am Freitag reist die Mannschaft des FC Bayern ins Trainingslager nach Doha – mit Blind an Bord.

psc 5 Januar, 2023 21:18