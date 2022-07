Ohne Familie in München: Morddrohungen gegen Lewandowski

Robert Lewandowski ist am Dienstag zum FC Bayern zurückkehrt. Nach München soll der Stürmer aber ohne seine Familie gereist sein. Angeblich aus Sicherheitsgründen.

Bereits am Montagabend landete Robert Lewandowski auf dem Flughafen in München. Der 33-Jährige reiste per Privatjet an, das aber ohne Ehefrau Anna und die gemeinsamen Kinder. Der Angreifer des FC Bayern hat sich offenbar zu diesem Schritt genötigt gefühlt, weil er in der letzten Zeit einige Morddrohungen erhielt. Davon berichtet das polnische Medium “sportowefakty.wp.pl” und wird auch von “Sport1”-Reporter Kerry Hau bestätigt.

Wie auch @UEFAComPiotrK berichtet, ist Robert #Lewandowski wegen mehrerer Morddrohungen im Netz vorerst ohne Frau und Kinder nach München zurückgekehrt. Er hofft auf eine schnellen Transfer-Vollzug. Dem #FCBayern liegt bislang aber noch kein neues #Barça-Angebot vor. @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) July 12, 2022

Lewandowski will den FC Bayern trotz Vertrag bis 2023 unverzüglich verlassen und zum FC Barcelona transferiert werden. Dies brachte der Weltklasse-Spieler bereits öffentlich zum Ausdruck. Bislang lassen ihn die Münchner aber nicht gehen, seit Dienstag trainiert der wechselwillige Profi daher wieder an der Säbener Strasse.

adk 12 Juli, 2022 13:35