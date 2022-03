Ohne neuen Vertrag: Lewandowski wäre bereit für sofortigen Bayern-Abschied

Der FC Bayern gerät zunehmend unter Druck: Robert Lewandowski ist offenbar bereit, den Verein im Sommer sofort zu verlassen, wenn er bis dahin keinen neuen Vertrag erhält.

Der polnische Torjäger ist noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Über seinen Berater Pini Zahavi soll er für die Aufnahme von Vertragsgesprächen bereits an den Klub herangetreten. Dieses “Angebot” wurde bislang aber nicht erwidert: Gespräche über eine Verlängerung des bestehenden Kontrakts finden bislang nicht statt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist ein sofortiger Abgang von Lewandowski nicht ausgeschlossen, wenn sich in München keine Lösung ergibt. Der 33-jährige Angreifer wäre demnach durchaus bereit, woanders noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen.

Noch steht nicht fest, wann Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Gespräche aufnehmen will. Die Sache wird dadurch etwas verkompliziert, dass er sich mit Lewandowski-Berater Zahavi im Rahmen der gescheiterten Gespräche mit David Alaba 2020 ziemlich in die Haare gekriegt sein soll.

Update: Gegenüber dem “kicker” bestätigt Zahavi, dass es wegen der Personalie Lewandowski tatsächlich noch keinen Kontakt mit dem FC Bayern gab.

psc 16 März, 2022 16:37