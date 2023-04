Oliver Kahn droht beim FC Bayern der Rauswurf

Oliver Kahn ist beim FC Bayern seit Sommer 2021 als Vorstandsvorsitzender tätig und trifft damit die wichtigen Personalentscheide. Nun droht ihm offenbar der Rauswurf.

Laut dem norwegischen Ex-Profi und heutigen TV-Experten Jan Aage Fjörtoft gebe es ein «ein laufendes Verfahren» und sei es eine «Frage der Zeit» bis Kahn aus seinem Amt entfernt werde. Demnach könnte Präsident Herbert Hainer interimsmässig übernehmen. Als längerfristige Lösung sei unter anderem Philipp Lahm im Gespräch. Kahn habe innerhalb des Vereins und auf der Geschäftsstelle zu wenige Fürsprecher und könnte deshalb angesichts der schwachen sportlichen Ergebnisse in dieser Saison bald abgesägt werden.

Selbst über eine Rückkehr von Uli Hoeness sei zwischenzeitlich diskutiert worden. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll im Gegensatz zu Kahn vorläufig safe sein.

Kritik an der Führungsriege gibt es auch von Seiten der Fans. «Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!», stand beim 1:1-Remis gegen Manchester City am Mittwochabend auf einem Transparent in der Südkurve.

Update: Bayern-Präsident Hainer hat die Gerüchte um einen anstehenden Rauswurf von Kahn im Laufe des Donnerstags gegenüber der «dpa» dementiert.

Mir wurde gesagt, dass es „ein laufendes Verfahren“ und eine „Frage der Zeit“ gebe, bis Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, von seinem Amt entfernt werden — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) April 20, 2023

psc 20 April, 2023 09:15