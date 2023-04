Oliver Kahn hofft auf Explosion bei Sadio Mané

Sadio Mané kann beim FC Bayern seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer nicht wirklich überzeugen und wurde zwischenzeitlich noch von einer Verletzung gebremst. Jetzt hofft Vorstandsboss Oliver Kahn auf eine Leistungsexplosion beim Senegalesen.

«Sadio ist auf seine Art ein Phänomen», sagt der Bayern-Verantwortliche am Sonntagabend bei «Sky90». «Er sucht sich beim FC Bayern immer noch selbst.» Eine ziemlich unverhohlene Aussage, die untermauert, dass man beim deutschen Rekordmeister mit den bisherigen Leistungen des Neuzugangs nicht wirklich zufrieden ist. Kahn führt aus: «Auf den Aussenpositionen herrscht bei uns grosser Konkurrenzkampf. Das ist für ihn eine neue Situation. Ich denke nicht, dass er in Liverpool eine Situation hatte, wo er sich so einer Qualität auf den Aussenbahnen stellen musste.» Mané ist inzwischen in der Offensive nicht mehr gesetzt und kam auch im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel lediglich als Joker zum Einsatz.

«Er hat ab und zu auch mal im Zentrum gespielt. Dann kam eben Choupo mit seiner grossartigen Form und hat dann ein Tor nach dem anderen gemacht», führt Kahn aus: «Und in dieser Situation befindet er sich jetzt. Wie jeder Spieler in diesem Kader ist er in einer Konkurrenzsituation. Das kennt er so nicht.»

Mané kommt in 29 Spielen für die Bayern in dieser Saison auf elf Tore und fünf Assists. Der 30-Jährige will sich unbedingt wieder für die Startformation empfehlen.

psc 3 April, 2023 11:41