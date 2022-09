Oliver Kahn redete nach Barça-Sieg auf die Bayern-Profis ein

Der FC Bayern hat am Dienstagabend einen prestigeträchtigen 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona eingefahren. Vorstandsboss Oliver Kahn betrat nach der Partie die Kabine – um auf die Profis einzureden.

Der 53-Jährige ist offenbar darauf erpicht die Bayern-Stars nicht abheben zu lassen. Wie er der “Bild” verrät, redete er mit eindringlichen Worten auf die Spieler ein: “Wir sind gut beraten, nicht gleich wieder zu übertreiben, in Euphorie zu verfallen. Man hat gesehen, welchen Fussball wir phasenweise spielen können. Trotzdem gibt es noch Phasen, in denen wir besser spielen können. Ich habe es zur Mannschaft gesagt: Besonders viel wert ist der Sieg, wenn wir jetzt nachziehen. Und nachziehen heisst, in Augsburg zu gewinnen.”

Nach drei Remis in Folge in der Bundesliga wollen und müssen die Bayern am Wochenende in Augsburg gewinnen. Dort erwartet die Bayern allerdings ein ganz anderes Spiel als unter der Woche gegen Barcelona, wie Kapitän und Goalie Manuel Neuer betont: “Das sind natürlich Mannschaften in der Champions League, die den Ball gerne am eigenen Fuss haben. Das bietet uns Räume, das bietet uns Platz. Es ist schwierig für uns, wenn wir Mannschaften haben, die hinten kompakt stehen, die wirklich bis aufs Letzte verteidigen. Da müssen wir jetzt auch mal erfolgreich sein. Da wartet mit dem FC Augsburg wieder eine Mannschaft auf uns, die natürlich nicht so einfach ist, aber wir werden unsere Lösungen schon finden.”

Nichtsdestotrotz ist ein Sieg in Augsburg Pflicht, wie Kahn noch einmal klarstellt: “Im Grossen und Ganzen war das beim FC Bayern ja immer so. Viele gute Spieler! Wir werden jeden Einzelnen brauchen. Ich weiss, es ist schwierig, wenn der andere für einen spielt. Aber da muss man mal ins Bett beissen – und trotzdem das respektieren!”

psc 15 September, 2022 11:00