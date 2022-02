Oliver Kahn fände Playoffs in der Bundesliga spannend

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen sprach in einem Interview jüngst über Playoffs als mögliches neues Format in der Bundesliga. Darüber sei zumindest nachzudenken, meint sie. Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn stimmt ihr zu.

Auch für den 52-Jährigen sind neue Formate grundsätzlich nicht ausgeschlossen. “Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Playoffs für die Bundesliga nachzudenken. Auch in der Champions League greift ab 2024 ja ein neues Format, von dem wir uns viel versprechen”, sagt er im Gespräch mit dem “kicker”. Kahn ist der Meinung, dass neue Ideen immer diskutiert werden sollten: “Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen”, so der Bayern-Verantwortliche.

Die DFL sagt in einem Statement, dass es derzeit um “unterschiedliche Ideen mit Blick auf den Spielmodus, die aber aktuell weit von einem Beschluss und erst recht einer Umsetzung entfernt sind”, gehe. Die Klubs der 1. und 2. Bundesliga haben in den kommenden Monaten Zeit, sich in die Diskussionen einzubringen.

Die meisten Klubbosse äussern sich derzeit eher skeptisch, was die Einführung von Playoffs angeht. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zählt auch eher zu den Skeptikern: “Dass ich nie ein Freund von Playoffs war, ist bekannt. Aber es darf unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtsituation mit Blick auf die Spielmodi keine grundsätzlichen Denkverbote geben.”

psc 10 Februar, 2022 09:45