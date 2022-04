Oliver Kahn versichert den Lewandowski-Verbleib

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn äussert sich vor dem Champions League-Spiel gegen Villarreal zu den Gerüchten rund um einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski. Und der 52-Jährige findet ganz klare Worte.

Einen Abgang des 33-jährigen Polen in diesem Sommer schliesst Kahn kategorisch aus. “Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren über einen Wechsel von einem Spieler, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Tore macht”, sagt der Bayern-Verantwortliche und ergänzt: “Wir haben ihn auf jeden Fall noch eine Saison bei uns.”

Ein Lewandowski-Transfer nach dieser Saison ist demnach vom Tisch. Angeblich buhlte zuletzt vor allem der FC Barcelona um den Topstürmer. Berater Pini Zahavi soll auch Gespräche mit den Katalanen führen. offenbar vergebens. Lewandowskis Vertrag in München läuft bis Juni 2023. Diesen wird er nach Aussage von Kahn in jedem Fall erfüllen. Was allerdings für etwas Verwirrung sorgt, ist der Nachsatz, dass seine Aussage “suggestiv” gewesen sei.

psc 12 April, 2022 21:00