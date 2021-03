OM will Kaufoption nicht ziehen: Cuisance vor Bayern-Rückkehr

Michael Cuisance ist noch bis zum Ende der laufenden Saison vom FC Bayern an Olympique Marseille ausgeliehen. Im Anschluss wird der Franzose wohl wieder nach Münchner zurückkehren.

Die französische Sportzeitung “L’Equipe” berichtet, dass Olympique Marseille keinen Gebrauch von der im Leihvertrag verankerten Kaufoption machen will. Demzufolge wird der Mittelfeldspieler zum 1. Juli wieder zum FC Bayern zurückkehren.

Mit dem 21-Jährigen, für den OM zwischen zehn bis 18 Millionen Euro zahlen müsste, sei man in Marseille nicht zufrieden. Zuletzt gab es Kritik von Interimstrainer Nasser Larguet: “Er muss auf dem Platz etwas disziplinierter werden und seine Qualitäten in den Dienst des Teams stellen. Er ist in der Lage, erstaunliche Dinge zu leisten, aber in unserer Situation brauchen wir Spieler, die den Teamgeist befördern.”

adk 1 März, 2021 11:46