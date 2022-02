Offiziell bestätigt: Niklas Süle wechselt im Sommer ablösefrei zum BVB

Am Sonntag hatte Berater Volker Struth im “Doppelpass” etwas überraschend angekündigt, dass Niklas Süle seinen neuen Klub bereits gefunden hat. Tags darauf steht tatsächlich fest, wohin die Reise des deutschen Nationalspielers geht.

Die “Frankfurter Rundschau” berichtete im Laufe des Montags, dass sie aus sicherer Quelle aus dem Frankfurter Umfeld des einstigen Jugendspielers von Eintracht Frankfurt erfahren habe, dass sich Niklas Süle im Sommer Borussia Dortmund anschliessen wird. Nur kurze Zeit später folgt die offizielle Bestätigung des BVB: Tatsächlich schliesst sich der 26-Jährige den Dortmundern an. Zur Vertragslänge macht der Bundesligist keine Angaben. Medienberichten zufolge läuft der Kontrakt bis 2026.

Süle hat laut Transferexperte auch drei Angebote aus der Serie A und der Premier League erhalten. Er wollte aber in Deutschland bleiben, weshalb Dortmund seine Priorität war.

“Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten“, betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Sebastian Kehl, der im Sommer Zorcs Nachfolge antreten wird, erklärt: “Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er grosse Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen.”

Verstärkung für die Defensive des BVB ist tatsächlich notwendig: Immer wieder präsentiert sich die Dortmunder Abwehr in dieser Saison nicht sattelfest. Eine spannende Frage lautet nun auch, ob der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji beim BVB bleibt oder sich möglicherweise schon im Sommer neu orientiert. Dortmund soll ihm zwar einen neuen Vertrag angeboten haben, darauf ging der 26-Jährige bislang aber nicht ein. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2023. Durch die Süle-Ankunft ist eine von zwei Innenverteidiger-Positionen in Dortmund wohl besetzt. Um die andere balgen sich (Stand jetzt) Akanji, Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou.

✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet. Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus. 👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

psc 7 Februar, 2022 16:01