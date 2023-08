Pavard-Nachfolger: Die Bayern blicken auf Ivan Fresneda

Der FC Bayern beschäftigt sich mit der Personalie Ivan Fresneda.

Der 18-Jährige spielt derzeit für Real Valladolid und wurde in der Vergangenheit phasenweise auch in der Nachwuchsakademie von Real Madrid ausgebildet. Gemäss "Record" ist Fresneda nun ein Thema als möglicher Pavard-Nachfolger beim FC Bayern. Der französische Nationalspieler wird die Münchner in Kürze in Richtung Inter Mailand verlassen.

Der Rechtsfuss steht in Valladolid noch bis 2025 unter Vertrag.

psc 24 August, 2023 17:50