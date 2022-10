Pavard zeigt sich beim FC Bayern frustriert

Auf der Rechtsverteidiger-Position hat beim FC Bayern derzeit Noussair Mazraoui den Vorzug vor Benjamin Pavard. Letzterer muss sich folglich momentan damit anfreunden, meist als Einwechselspieler in die Partien zu kommen.

Ein Umstand, der bei Pavard Frust hervorruft. So wurde der 26-jährige französische Nationalspieler am Sonntag dabei gefilmt, wie er enttäuscht als erster Spieler vom Trainingsplatz geht. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2024. Gespräche hinsichtlich einer Verlängerung gibt es laut «Sky» derzeit aber keine.

News #Pavard: First player who left the locker room yesterday. First player who left the green today. No eye contact with the coaches. Frustrating training performance. And: At this stage no concrete talks about a possible extension beyond 2024. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/6ymGRHZnHJ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 30, 2022