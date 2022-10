Pep Guardiola schickt eine Botschaft an Jamal Musiala

Jamal Musiala zählt mit 19 Jahren zu den Fussballern, die derzeit weltweit den grössten Buzz auslösen. Natürlich würden die internationalen Topklubs den Bayern-Star nur zu gerne für sich gewinnen. ManCity-Coach Pep Guardiola schickte dem Jungstar nach einem Direktduell sogar eine spezielle Botschaft.

Die Bayern und die Citizens standen sich in der Saisonvorbereitung in einem Testspiel gegenüber, das der Premier Ligist mit 1:0 für sich entschied. Guardiola konnte Musiala da aus nächster Nähe beobachten – und war sichtlich begeistert vom deutschen Nationalspieler, der einst in der Jugend des FC Chelsea aktiv war. Wie aus dem «Bild»-Podcast «Bayern Insider» hervorgeht, liess der City-Coach dem deutschen Nationalspieler über einen Mittelsmann sogar seine Wertschätzung mitteilen.

Musiala ist noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden, wo er seit der U17 spielt. Ein Abgang ist von Vereinsseite und derzeit auch vom Spieler her ausgeschlossen. Guardiola wird den Youngster also vorderhand nicht selbst coachen können. Sämtliche Transferbemühungen dürften im Sand verlaufen.

psc 7 Oktober, 2022 19:57