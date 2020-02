Pep Guardiola hofft auf Coman als Sané-Ersatz

Bei Manchester City scheint man kaum noch Hoffnungen auf einen Verbleib von Leroy Sané zu hegen. Als Ersatz schwebt Trainer Pep Guardiola ein spektakulärer Tausch mit dem FC Bayern vor: Kingsley Coman soll den Weg auf die Insel finden.

Laut “Sport Bild” läuft die Suche nach möglichen Nachfolgern bei Sané bereits auf Hochtouren. Der Franzose im Dress des FC Bayern sei dabei ein Wunschkandidat vom Trainer. Allerdings soll man in München vom Vorschlag nicht gerade angetan sein: An Coman will der deutsche Rekordmeister demnach trotz wiederholter Verletzungen festhalten.

Leroy Sané soll zusätzlich verpflichtet werden. Als Ablöse für den deutschen Nationalspieler stehen rund 100 Mio. Euro im Raum. Der Flügelstürmer selbst soll weiterhin für einen Wechsel zu den Bayern votieren.

psc 5 Februar, 2020 14:10