Es ist perfekt: Der FC Bayern krallt sich Barça-Juwel Adam Aznou

Der FC Bayern hat die Verpflichtung des spanischen Nachwuchstalents Adam Aznou bestätigt.

Der 16-Jährige stösst vom FC Barcelona zum deutschen Rekordmeister und bindet sich dort langfristig. Aznou, der als Linksverteidiger aufläuft, wird erst einmal in den Jugendteams zum Einsatz gelangen.

“Adam hat beim FC Barcelona eine hervorragende Ausbildung in La Masia genossen. Wir freuen uns sehr, ihn nun für den FC Bayern gewonnen zu haben und darauf, dass er seine nächsten Schritte am Campus gehen möchte”, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer. “Adam ist ein kreativer Aussenbahnspieler mit viel Offensivdrang. Er ist flink, technisch versiert, spielstark und schlägt gute Flanken. Wir sind überzeugt, dass er unsere Nachwuchsteams verstärken wird und vor allem von seinem weiteren Entwicklungspotential”, ergänzt Holger Seitz, Sportlicher Leiter am Campus.

𝗦𝗲𝗿𝘃𝘂𝘀, 𝗔𝗱𝗮𝗺! 🇪🇸 Der #FCBayern hat den spanischen Juniorennationalspieler Adam #Aznou vom FC Barcelona verpflichtet. Beim FCB hat der 16-jährige linke Außenbahnspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. ✍️✅ 👉 https://t.co/L5JiWqST34#MiaSanMia pic.twitter.com/fVKgnuYlIT — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 28, 2022

psc 28 Juli, 2022 10:48