Perisic könnte nun doch beim FC Bayern bleiben

Der FC Bayern überlegt nun wohl doch, Ivan Perisic von Inter Mailand fest zu verpflichten. Der Kroate überzeugte zuletzt durch gute Auftritte in der Champions League.

Nun also offenbar doch: Ivan Perisic könnte dem FC Bayern erhalten bleiben und würde in diesem Fall nicht wieder zu Inter Mailand zurückkehren, berichtet “Sky”. Eine definitive Entscheidung sei noch nicht gefallen, doch in den letzten Wochen deutete mehr darauf hin, dass die Münchner von einer Festverpflichtung der Leihgabe absehen.

Doch die Kehrtwende scheint mit den furiosen Leistungen des Kroaten in der Königsklasse gegen den FC Chelsea und den FC Barcelona gekommen zu sein – intern sollen die Bayern darüber nachdenken, den 31-Jährigen weiter zu verpflichten.

Am Freitagabend gab es von Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Lob nach dem 8:2-Sieg gegen Barça bei “Sky Sport Italia” Lob für Perisic: “Er macht keine spektakulären Dinge, aber statistisch gesehen schiesst er Tore und gibt Vorlagen. Flick hält grosse Stücke auf ihn und wir wissen es wirklich zu schätzen, dass er Philippe Coutinho und andere Spieler bis zum Ende der Champions-League-Saison geblieben sind, obwohl wir ihr Gehalt kürzen mussten.”

adk 16 August, 2020 15:59