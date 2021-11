So plant der FC Bayern mit dem Quarantäne-Quintett

Seit vergangener Woche und dem positiven Corona-Test von Niklas Süle befinden sich insgesamt fünf Spieler des FC Bayern in Quarantäne. Diese könnte demnächst enden.

Stürmer Eric Maxime Choupo-Moting, der auf Länderspielreise mit Kamerun weilt, konnte die Quarantäne bereits am Sonntagabend verlassen, wie er in den sozialen Medien kundtat. Damit kann er am Dienstag am WM-Qualispiel seines Landes gegen die Elfenbeinküste teilnehmen.

Auch die vier deutschen Profis, die sich in Quarantäne begeben, können sich ab Montag “freitesten”. Sollten PCR-Tests negativ, wären also auch Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala wieder “befreit” und am Freitag ein Thema für das Bundesliga-Spiel in Augsburg.

psc 15 November, 2021 09:40