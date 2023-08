Plötzliche Konkurrenz für Bayern: Real Madrid erwägt Kepa-Leihe

Weil Thibaut Courtois mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate ausfällt, ist Real Madrid dazu veranlasst, einen adäquaten Vertreter auszuerkoren. Die Wahl könnte auf FC Chelseas Kepa Arrizabalaga fallen. Doch den will der FC Bayern auch.

Der FC Bayern hat Yann Sommer an Inter Mailand abgegeben und ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Ersatz für den aktuell noch nicht spielfiten Manuel Neuer. Wie "Sky" deshalb berichtete, ist der deutsche Rekordmeister scharf auf Kepa Arrizabalaga. Die Münchner haben demnach bereits Gespräche mit dem FC Chelsea angesetzt, um eine Leihe mit anschliessender Kaufoption zu verhandeln.

Allerdings gibt es plötzlich Konkurrenz für den FC Bayern. Laut dem Journalisten Nizaar Kinsella von der englischen Zeitung "Evening Standard" zieht der spanische Rekordmeister nun ebenso wie die Münchner eine Leihe von Kepa in Erwägung. Der Chelsea-Keeper, dessen Vertrag in London noch bis 2025 läuft, könnte in Madrid Thibaut Courtois vertreten, der aufgrund eines Kreuzbandrisses mindestens den Grossteil der kommenden Saison verpassen dürfte.

