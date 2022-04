Spannender Poker: Lewandowski-Berater in Barcelona gesichtet

Der Vertragspoker rund um Robert Lewandowski wird auf die Spitze getrieben: Berater Pini Zahavi traf sich am Mittwochabend mit Verantwortlichen des FC Bayern.

Der Israeli wurde am Mittwochabend in der katalanischen Metropole gesichtet. Wie der spanische Journalis Gerard Romero berichtet, traf Zahavi in einem Restaurant auf Barcelonas Sportdirektor Mateu Alemany. Dieses Treffen bietet natürlich wieder die Grundlage für zahlreiche Spekulationen. Offenbar fand es statt, bevor Zahavi am Donnerstag die Bayern-Klubleitung für einen Austausch hinsichtlich einer Vertragsverlängerung trifft. Lewandowski soll einen Dreijahresvertrag fordern, den ihm die Bayern aber scheinbar nicht zugestehen. Sie pochen auf eine Verlängerung “nur” bis 2024. Bei Barça erhielte er den längerfristigen Kontrakt.

Nach acht Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit scheint eine Trennung zwischen Lewandowski und dem deutschen Rekordmeister in wenigen Wochen demnach nicht mehr ausgeschlossen. Barça ist weiterhin in Lauerposition. Dass Zahavi mit den Verantwortlichen spricht, ist aus Sicht des La Liga-Klubs jedenfalls ein positives Zeichen.

