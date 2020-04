Diese Preisvorstellung hat der FC Bayern bei Leroy Sané

Das Interesse an einem Engagement von Leroy Sané beim FC Bayern ist weiterhin riesig. Allerdings nicht zu jedem Preis.

Der “Daily Mirror” nennt eine konkrete Preisvorstellung, die der deutsche Rekordmeister beim Flügelflitzer von Manchester City hat. Demnach will der FC Bayern für Leroy Sané nicht mehr als 80 Mio. Euro hinblättern. Laut “Sport Bild” möchte der Bundesligist sogar maximal 70 Mio. Euro zahlen.

Das ist deutlich weniger als die Münchner vor Jahresfrist für den 24-Jährigen hingelegt hätten. Damals war man sich über einen Transfer bereits einig – wohl im dreistelligen Millionenbereich. Ein Kreuzbandriss Sanés zerschlug den Wechsel quasi in letzter Minute.

Das Interesse der Bayern an Sané ist seither allerdings keineswegs abgeflacht, wie Berater Damir Smoljan in der “Sport Bild” betont: “Das grundsätzliche Interesse des FC Bayern ist ja kein Geheimnis. Aber auch andere absolute Spitzenvereine in ganz Europa haben uns bereits wegen Leroy kontaktiert.”

Vertraglich ist der Angreifer noch bis 2021 an die Citizens gebunden. Angeblich ist auch eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen.

15 April, 2020