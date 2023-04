Ein Premier League-Klub könnte Sadio Mané auf die Insel zurückholen

Sadio Mané kann die in ihn gesteckten Erwartungen in seiner ersten Saison beim FC Bayern nicht erfüllen. Möglicherweise ergibt sich für ihn die Möglichkeit, im Sommer auf die Insel zurückzukehren.

Dort spielte der 31-Jährige vor seiner Ankunft in München im vergangenen Sommer während acht Jahren für Liverpool und Southampton. Gemäss «Football Insider» bekundet Chelsea Interesse an Mané. Die Londoner sind in den vergangenen Transferperioden durch ihre regelrechte Kaufwut aufgefallen und haben eigentlich einen aufgeblähten Kader. Für Mané scheint es aber doch noch Platz zu geben.

Der Stürmer steht bei den Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. Er zählt bei den Münchnern dem Vernehmen nach aber tatsächlich zu den Verkaufskandidaten.

psc 27 April, 2023 09:45