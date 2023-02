PSG-Kapitän Marquinhos warnt: «Bayern ist aussergewöhnlich»

Am Dienstag (21 Uhr) empfängt Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den FC Bayern. Marquinhos zollt den Münchnern Respekt.

«Als Mannschaft ist Bayern aussergewöhnlich», schwärmt Marquinhos vor der Partie in der Champions League beim «kicker». «Wir müssen uns perfekt vorbereiten, unabhängig davon, in welcher Verfassung sich die Teams gerade befinden», so der PSG-Kapitän.

Die Pariser müssen womöglich auf die angeschlagenen Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe verzichten. Und die Bayern, so Marquinhos, sind «noch immer eine schwer zu bespielende Mannschaft, wir haben ja schon ein paarmal gegeneinander gespielt». Von fünf Spielen seit 2017 gewannen die Münchner drei, darunter das Finale 2020 (1:0). Paris ging zweimal als Sieger vom Platz.

adk 13 Februar, 2023 10:01