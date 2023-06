PSG nimmt wegen Lucas Hernandez Kontakt zu den Bayern auf

Paris St. Germain unternimmt für die geplante Verpflichtung von Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez nun konkrete Schritte.

Laut "Sport Bild" gibt es nun erstmals direkten Kontakt zwischen den beiden Vereinen. Ein Angebot hat PSG für den 27-jährigen Nationalspieler noch nicht abgegeben, dieses dürfte allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen. Lucas Hernandez steht in München nur noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag und scheint eine Verlängerung auszuschliessen. Deshalb bietet sich ein vorzeitiger Wechsel in diesem Sommer an. Nur so können die Bayern noch eine satte Ablöse kassieren.

Der deutsche Rekordmeister soll rund 50 Mio. Euro fordern. Ob und bei welcher Summe sich die beiden Klubs einigen, werden die nun folgenden Gespräche zeigen.

psc 23 Juni, 2023 15:57