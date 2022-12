Randal Kolo Muani wird dem FC Bayern angeboten

Randal Kolo Muani konnte nach seiner Einwechslung im WM-Final mit einem inspirierenden Auftritt Werbung in eigener Sache machen. Bereits vor dem Turnier wurde der 24-Jährige offenbar dem FC Bayern angeboten.

Die Berater des Torjägers sind umtriebig und bereiten den nächsten Karriereschritt für Kolo Muani vor, nachdem dieser erst im Sommer den Sprung von Ligue 1-Klub Nantes zur Eintracht Frankfurt in die Bundesliga getätigt hat. Dort steht er auch noch bis 2027 unter Vertrag. Dass er diesen Kontrakt erfüllen wird, ist angesichts seiner starken Leistungen (5 Tore, 10 Assists in der Bundesliga) unwahrscheinlich. Laut «Sport 1» wurde der Angreifer sogar schon dem FC Bayern angeboten. Die Münchner suchen im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Mittelstürmer und könnten Kolo Muani durchaus in Betracht ziehen. Die vermeintliche 1A-Lösung Harry Kane wird wohl sehr teuer.

Update: Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk wurde Kolo Muani dem FC Bayern nicht angeboten. Er sei an der Säbener Strasse derzeit auch kein Thema.

psc 21 Dezember, 2022 09:12