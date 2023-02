Kolo Muani ist dem FC Bayern bereits zu teuer

Der FC Bayern wird sich im Sommer nicht um Eintrachts Torjäger Randal Kolo Muani bemühen. Der 24-Jährige ist dem deutschen Rekordmeister schlicht zu teuer.

Kolo Muani wechselte erst im vergangenen Sommer nach Frankfurt und hat dort voll eingeschlagen. In der aktuellen Saison steht er bei je 14 Toren und 14 Assists in 28 Pflichtspielen für seinen Verein. Zudem sorgte er an der WM auch in der französischen Nationalmannschaft für Furore. «L’Équipe» berichtete in dieser Woche, dass der Angreifer ein Thema an der Säbener Strasse sei. Dem ist laut den «Bild»-Reportern Christian Falk und Tobias Altschäffl allerdings nicht so. Demnach befassen sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. nicht wirklich mit Kolo Muani. Der Grund dafür ist, dass die Eintracht für einen Verkauf bereits rund 80 bis 100 Mio. Euro Ablöse fordern würde. Bei dieser Summe ist selbst der deutsche Serienmeister und Ligakrösus nicht mehr im Rennen.

Ohnehin hat Kolo Muani über seine Berater verlauten lassen, dass er sich in Frankfurt sehr wohl fühlt. Angesichts eines bis 2027 gültigen Vertrags könnte noch (mindestens) ein weiteres Jahr bei den Hessen folgen.

psc 10 Februar, 2023 19:14