Raphaël Guerreiro weilt zum Medizintest in München

Der FC Bayern wird seinen Neuzugang Raphaël Guerreiro bereits in Kürze vorstellen können.

Laut "Bild" ist der 29-jährige Portugiese am Donnerstagmorgen im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Nymphenburg angekommen und wird dort den obligatorischen Medizincheck für seinen angekündigten Wechsel zu den Bayern absolvieren. Guerreiro wechselt nach sieben Jahren in Dortmund ablösefrei zu den Bayern. Zuletzt war er noch bei der Nationalmannschaft unterwegs, nun kann er seinen Klubwechsel vollziehen. Die Einigung mit den Bayern steht schon seit einiger Zeit.

Der Neuzugang des Rekordmeisters wird dann mit den übrigen Teamkollegen zum Vorbereitungsstart der Münchner am 13. Juli dabei sein.

psc 22 Juni, 2023 09:58