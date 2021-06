RB Leipzig lehnt den Bayern-Plan für Dayot Upamecano ab

Der französische Abwehrspieler Dayot Upamecano wechselt in diesem Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern. Der Zeitpunkt des Wechsels ist nach wie vor unklar.

Die Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Mio. Euro wurde längst aktiviert, der Wechsel des 22-Jährigen ist damit fix. Allerdings sieht die Klausel einen Wechsel erst am 15. Juli – und nicht wie üblich – am 1. Juli vor. Die Leipziger fordern nach Angaben der “Bild”, dass die Münchner ein halbes Monatsgehalt von Upamecano übernehmen, damit dieser vorzeitig wechseln darf. Es geht um 200’000 Euro.

Die Münchner haben nun offenbar vorgehabt, die Summe im Zuge der Verpflichtung der beiden Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller zu verrechnen. Dies lehnten die Roten Bullen jedoch ab. Stand jetzt müsste Upamecano weiterhin zum Trainingsauftakt der Leipziger am 5. Juli erscheinen. Möglicherweise akzeptieren die Bayern dies letztlich sogar und erwarten den Verteidiger ohnehin nicht vor Mitte Juli.

Eine weitere wichtige Entscheidung hat der deutsche Serienmeister offenbar bereits getroffen: Laut “kicker” wird der Neuzugang nicht für sein Land am Olympischen Fussballturnier teilnehmen. Die Freigabe sei von Seiten des Bundesligisten verweigert worden.

psc 24 Juni, 2021 10:31