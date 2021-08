RB Leipzig-Coach Marsch spricht über Sabitzer-Abgang

Leipzigs Trainer Jesse Marsch hat Marcel Sabitzer als Kapitän für die neue Saison bestätigt. Ob der Amerikaner tatsächlich noch lange auf den Österreicher zurückgreifen kann, ist indes ungewiss.

Der 28-Jährige wird vom FC Bayern und auch von Topklubs aus der Premier League umgarnt. Seinen nur noch ein Jahr gültigen Vertrag will der Mittelfeldprofi offenbar nicht verlängern. Deshalb ist ein Abgang noch in diesem Sommer möglich. Dies bestätigt nun auch Marsch. “Dass Sabi geht, ist durchaus möglich. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag – lasst uns sehen, was mit ihm passiert”, sagt er anlässlich der Team-Präsentation am Sonntag. Als Ablöse für Sabitzer werden laut “Bild” mindestens 18 Mio. Euro erwartet. Der FC Bayern würde wohl nur dann einen Vorstoss wagen, wenn zuvor Transfereinnahmen durch mögliche Verkäufe von Corentin Tolisso oder Michael Cuisance erzielt werden.

psc 8 August, 2021 16:07