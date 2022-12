Real Madrid verfolgt einen Plan mit Alphonso Davies

Bayern-Verteidiger Alphonso Davies gerät in den Fokus von Real Madrid und ist ein veritables Transferziel der Spanier.

Laut einem Bericht der «AS» würden die Königlichen den kanadischen Linksverteidiger, der Anfang 2019 für 10 Mio. Euro Ablöse zu den Bayern wechselte, im Jahr 2024 gerne unter Vertrag nehmen. Der 22-Jährige gilt bei den Klubbossen der Madrilenen langfristig als die «richtige» Lösung für die linke Seite. Da Davies nur noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist, würde sich die Ablöse ein Jahr vor Vertragsende wohl in Grenzen halten. Allerdings: Die Bayern dürften an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung interessiert sein, zudem gilt auch Reals Erzrivale Barça als Interessent.

psc 27 Dezember, 2022 09:59