Rechtsverteidiger beim FC Bayern: Nagelsmann könnte für Überraschung sorgen

Der FC Bayern wird sich auf dem Transfermarkt in diesem Sommer zurückhalten, sofern nicht zunächst Spielerverkäufe getätigt werden. Auf der Rechtsverteidiger-Position klafft hinter Benjamin Pavard weiterhin eine Lücke, die Bouna Sarr bisher nicht füllen konnte. Der neue Trainer Julian Nagelsmann sorgt nun offenbar für eine Überraschung.

Der künftige Bayern-Coach denkt laut “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg darüber nach, ein Talent aus dem Bayern-Nachwuchs auf der Position als Rechtsverteidiger nachzuziehen. Konkret plante er mit Justin Che (17) und Christopher Scott (19). Die Idee mit Che muss er erst einmal auf Eis legen. Der Youngster wurde nämlich zum FC Dallas in die MLS zurückgeschickt. Scott hingegen wird die Saisonvorbereitung mit den Bayern in Angriff nehmen. Eigentlich kommt er in der zweiten Mannschaft der Bayern bisher als offensiver Mittelfeldspieler oder sogar im Angriff zum Zug. Nagelsmann scheint allerdings durchaus Möglichkeiten zu sehen, den Youngster auf der rechten Abwehrseite auflaufen zu lassen.

Auf der linken Seite hat es bei den Münchnern schon einmal funktioniert einen gelernten Stürmer umzuschulen: Alphonso Davies ist dort inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ob mit Scott eine ähnliche Erfolgsstory geschrieben werden kann, muss die Zukunft weisen.

psc 25 Juni, 2021 13:52