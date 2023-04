«Respektlos!» Gladbach-Sportdirektor Virkus verteidigt Sommer

Yann Sommer muss beim FC Bayern aktuell mit Kritik leben. Roland Virkus, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, findet dies «respektlos».

Roland Virkus nimmt seinen ehemaligen Goalie Yann Sommer in Schutz. «Wie man mit ihm umgeht, finde ich respektlos», sagte Virkus am Samstag: «Das man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht okay. Es ist immer das Problem der Gesamtheit und nicht eines Einzelnen.» Sommer werde gegenwärtig «auf jeden Fall» ungerecht behandelt, so Virkus: «Als Torhüter hast du sicher mal ein Spiel, das nicht so gut ist. Aber das schmälert ja nicht die Lebensleistung eines Torhüters.» Der ehemalige Gladbacher sei «einer der besten Torhüter Europas».

Sommer war erst im vergangenen Januar für rund 9,5 Mio. Euro inklusive Boni von der Borussia zum FC Bayern gewechselt. Bei den Münchnern musste der Schweizer Nati-Goalie zuletzt aber einstecken. So fällte TV-Experte und Ex-Profi Dietmar Hamann bei «Sky» jüngst das Urteil, dass Sommer im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City «heillos überfordert» war. Dieser habe nicht nur ein haltbares 0:1 kassiert, sondern sei durch sein Anspiel auf Dayot Upamecano auch massgeblich am 0:2 beteiligt. Das vernichtende Urteil von Hamann: «Der Torwart hat in den letzten Wochen massgeblich die Mannschaft verunsichert.»

Diskutiert wurde vor allem darüber, ob Manuel Neuer nicht das 0:1 gehalten hätte. «Wenn Yann Sommer 30 Zentimeter grösser wäre und vorher schon in der Ecke gestanden hätte, hätte er den Ball gehalten», hält es Trainer Thomas Tuchel lediglich für nötig, einen spöttischen Kommentar abzulassen. Er bekräftigte jedoch, Sommer stets zu verteidigen, wie er es bei all seinen Spielern mache.

adk 16 April, 2023 16:57