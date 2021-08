Robert Lewandowski wird für 80 Millionen bei Chelsea angeboten

Berater Pini Zahavi hat in diesem Sommer offenbar aktiv auf einen Transfer von Robert Lewandowski hingearbeitet.

Wie Bayern-Experte Christian Falk in seinem Podcast “Bayern Insider” verrät, bot der Agent seinen Top-Klienten beim FC Chelsea an. Von einer Ablöse von 80 Mio. Euro ist die Rede. Die Londoner winkten allerdings ab. Eine solche Summe wollten sie für einen 32-Jährigen nicht ausgeben. Die Wahl fiel dann bekanntlich auf Romelu Lukaku. Ohnehin wäre der Plan von Zahavi aber kaum aufgegangen: Die Bayern lehnten einen Transfer von Lewandowski nämlich ab und betonten zuletzt, dass dieser seinen bis 2023 gültigen Vertrag an der Säbener Strasse auf jeden Fall erfüllen wird.

Zahavi könnte sich mit einem Lewandowski-Wechsel einen dicken Bonus verdienen. Dazu wird es vorerst aber nicht kommen.

psc 13 August, 2021 10:03