Robert Lewandowski erhält weitere grosse Auszeichnung

Damit wird er für seine grossartigen Leistungen in den vergangenen Jahren geehrt. “Es bedeutet mir sehr viel, von solchen wundervollen Personen und Athleten – Sport-Legenden der ganzen Welt – ausgezeichnet worden zu sein. Ich möchte allen danken, die mich unterstützen”, sagt Lewandowski, der gleichzeitig die gesellschaftliche Bedeutung des Sports unterstrich: “Mit Erfolg kommt Verantwortung. Nelson Mandela hat gesagt: ‘Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern.’ Lasst uns diese Message weitertragen, besonders in Tagen wie diesen, wenn unschuldige Menschen in der Ukraine sterben.”

On the pitch, @lewy_official scored 41 goals in the 2020/21 @Bundesliga_DE season for @FCBayern, surpassing Gerd Muller's record

Off it, in his role as a @UNICEF ambassador he has visited refugee camps in Syria and made donations to help families on the ground in Ukraine pic.twitter.com/LJJpXcJino

