Lewandowski am Ziel: Bayern akzeptiert die Barça-Offerte

Wie Transferexperte Fabrizio Romano am späten Freitagabend twittert, haben die Bayern die verbesserte Offerte des La Liga-Klubs akzeptiert. Das Angebot soll eine Ablöse von rund 50 Mio. Euro umfassen. Lewandowski habe die Münchner ebenfalls am Freitag um die Freistellung gebeten. Der 33-jährige Pole wird noch am Wochenende nach Barcelona reisen, damit der Transfer definitiv über die Bühne gehen kann. An der Team-Präsentation des FC Bayern am Samstag wird er bereits nicht mehr anwesend sein. Bei Barça unterschreibt er bis 2026.

Damit endet eine wochenlange Posse rund um den Weltfussballer. Bereits zu Beginn des Sommers hatte dieser klargestellt, dass er seine Zeit bei den Bayern für beendet sieht und zu Barça wechseln möchte. Dieser Wunsch geht nun trotz anfänglichem Blocken der Bayern-Führung in Erfüllung.

