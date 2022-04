Lewandowski-Berater Pini Zahavi lässt bei den Bayern die Alarmglocken schrillen

Berater Pini Zahavi sorgt beim FC Bayern einmal mehr für Unruhe: Nachdem der Israeli die Klubbosse einst schon wegen David Alaba zu verärgern haben scheint, macht er nun Druck wegen Robert Lewandowski.

Der polnische Torjäger ist grundsätzlich bereit für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk spekuliert Lewandowski aber auf eine nochmalige Erhöhung seines Salärs – auch wenn er bei den Münchnern bereits der Spitzenverdiener ist.

Zahavi soll nun bei anderen Vereinen wie dem FC Barcelona und Paris St. Germain vorstellig werden und will von diesen wissen, welches Salär sie Lewandowski bei einem Wechsel zahlen würden. Mit diesen Zahlen geht der Agent dann angeblich wiederum auf die Bayern und setzt Druck auf.

Was Lewandowski ebenfalls verärgert haben soll, ist die Tatsache, dass die Bayern-Bosse offenbar mit Mino Raiola über Erling Haaland sprachen. Der Norweger scheint nun zwar kein Thema mehr zu sein, Lewandowski hat das Verhalten der Vereinsverantwortlichen aber sehr wohl registriert.

Inzwischen sind Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. durchaus ein wenig in die Enge getrieben. Ein Abgang Lewandowskis im Sommer soll unbedingt verhindert werden. Ob es mit der Vertragsverlängerung klappt, ist aber nicht mehr so sicher wie es lange Zeit schien.

psc 1 April, 2022 11:17