Robert Lewandowski ist Europas Fussballer des Jahres

Robert Lewandowski erhält in diesem Jahr die prestigeträchtige Auszeichnung als Europas Fussballer des Jahres.

Der polnische Torjäger setzt sich vor seinem Bayern-Teamkollegen Manuel Neuer und ManCity-Profi Kevin de Bruyne durch, die die restlichen Podestplätze belegen. Lewandowski gehört zur erfolgreichen Bayern-Truppe, die in diesem Kalenderjahr nach der Corona-Pause sowohl den heimischen Meistertitel und Pokal wie auch die Champions League gewannen. Zuletzt kamen Titel im europäischen und deutschen Supercup hinzu.

Lewandowski brillierte in der vergangenen Saison mit 55 Treffern in 47 Pflichtspielen für seinen Verein. In der Champions League bewerkstelligte er ganze 15 Tore. Für den 32-Jährigen ist es die erste derartige individuelle Auszeichnung. Gewählt wurde er von den Trainern der Teilnehmer der Champions League- und Europa League-Gruppenphase der vergangenen Saison und von Journalisten aus den 55 Mitgliedsverbänden.

Im Rahmen der Champions League-Auslosung am Donnerstagabend werden weitere Auszeichnungen vergeben. Didier Drogba erhält den UEFA President’s Award 2020.

Spielerin des Jahres: Pernille Harder

Torhüter des Jahres: Manuel Neuer

Torhüterin des Jahres: Sarah Bouhaddi

Verteidiger des Jahres: Joshua Kimmich

Verteidigerin des Jahres: Wendie Rendard

Mittelfeldspieler des Jahres: Kevin de Bruyne

Mittelfeldspielerin des Jahres: Dzsenifer Marozsán

Stürmer des Jahres: Robert Lewandowski

Stürmerin des Jahres: Pernille Harder

Trainer des Jahres: Hansi Flick

Frauen-Trainer des Jahres: Jean-Luc Vasseur

psc 1 Oktober, 2020 18:33