Robert Lewandowski hat Barça keine Zusage gegeben

Robert Lewandowski steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag. Berichte, wonach er dem FC Barcelona bereits eine Zusage für einen Wechsel gegeben hätte, sind falsch.

Einige katalanische Medien berichteten dies in jüngster Vergangenheit. “Bild”-Fussballchef Christian Falk stellt nun aber klar, dass es eine solche Zusage nicht gibt. Grundsätzlich will sich der polnische Torjäger Gesprächen mit Barça nicht verschliessen. Priorität hat aber nach wie vor der Austausch mit dem FC Bayern über eine Vertragsverlängerung. Nur wenn diese Gespräche zwischen Berater Pini Zahavi und der Bayern-Klubleitung scheitern oder in eine Sackgasse führen, würde sich Lewandowski konkret mit anderen Klubs auseinandersetzen. Das wäre dann auch für Barça eine Chance. Grundsätzlich könnte sich der Angreifer schon vorstellen, im Camp Nou zu spielen. Von diesem Schritt ist er allerdings noch ziemlich weit entfernt.

Beim deutschen Rekordmeister ist er mit 45 Saisontoren einmal mehr mit Abstand bester Torschütze.

psc 6 April, 2022 15:58