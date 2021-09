Robert Lewandowski erhält den Goldenen Schuh – das sagt er zur Auszeichnung

Robert Lewandowski wurde am Dienstag mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze der abgelaufenen Saison ausgezeichnet. Für den 33-jährigen Polen eine grosse Ehre. Seinen Dank richtet er insbesondere auch an die Mitspieler beim FC Bayern.

Diese haben Torjäger vom Dienst ermöglicht in der vergangenen Spielzeit sagenhafte 41 Bundesligatreffer zu erzielen. Lewandowski ist nach Gerd Müller (1970 &1972) tatsächlich erst der zweite Spieler aus Deutschland bzw. der Bundesliga, der den Goldenen Schuh gewinnt. “Ich freue mich sehr über diese grosse Ehre“, sagte Lewandowski im Klub-Museum in der Allianz Arena, wo er den Goldenen Schuh in Empfang nahm. Er führte aus: “Ich möchte meiner Familie, meinen Mitspielern, dem Trainerteam und dem gesamten FC Bayern danken – ohne ihre Unterstützung könnte ich solche Titel nicht gewinnen. Im Sport wie im gesamten Leben ist es entscheidend, dass man sich gegenseitig schätzt, sich unterstützt, immer fair miteinander umgeht und versucht, ein Vorbild für andere zu sein. Daher widme ich diese Auszeichnung allen Menschen, die mir Tag für Tag zur Seite stehen. Ich bin sehr glücklich, was wir gemeinsam als Team erreicht haben. Herzlichen Dank.”

psc 21 September, 2021 15:22