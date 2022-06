Robert Lewandowski und Hasan Salihamidzic versöhnen sich

Die Wechselposse um Robert Lewandowski soll nicht weiter eskalieren. Dies haben der polnische Torjäger und Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei einem Telefonat vereinbart.

Demnach kam es laut “Sport Bild” zu einer Art Versöhnung. Zuletzt suchten beide Protagonisten den Weg an die Medien und fanden ganz klare Worte. Während Lewandowski mehrfach betont hat, dass er die Bayern noch in diesem Sommer verlassen will, blieb Salihamidzic bei der Aussage, dass der 33-Jährige einen bis Juni 2023 gültigen Vertrag beim FC Bayern besitzt, den er respektieren muss. Nun soll kein weiteres Öl mehr ins Feuer gegossen werden.

Ungeachtet des Telefonats laufen die Gespräche über einen allfälligen Transfer des Topstürmers im Hintergrund weiter. Angeblich bereitet der FC Barcelona ein neues Angebot vor, das sogar noch in dieser Woche in München eintreffen könnte. Gemäss “Radio Catalunya” liegt die Schmerzgrenze bei 50 Mio. Euro, die “Sport Bild” geht eher von 40 Mio. Euro aus. Wichtig soll den Bayern die Zahlung in nur einer Rate sein.

psc 15 Juni, 2022 09:12