Robert Lewandowski reist nicht ins Bayern-Trainingslager

Torjäger Robert Lewandowski macht das Bayern-Trainingslager in Katar nicht mit.

Der 31-jährige Pole wird am Samstag laut “Bild” nicht mitreisen, wenn sich der übrige Bayern-Tross in den Scheichstaat begibt. Nach seiner Leisten-Operation direkt nach Rückrundenschluss wird sich Robert Lewandowski stattdessen am Montag individuell in München auf die Rückrunde vorbereiten.

Zunächst war von einem Ausfall von “nur” zehn bis 14 Tagen die Rede. Offenbar soll Lewandowski doch etwas behutsamer wieder an grössere Belastungen herangeführt werden. Im Klub gehe man aber weiterhin davon aus, dass der Topstürmer zum Rückrundenstart gegen die Hertha am 19. Januar einsatzbereit ist.

psc 3 Januar, 2020 10:00