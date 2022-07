Robert Lewandowski nimmt Abschied: “Diese 8 Jahre vergisst man nicht”

Robert Lewandowski bekommt seinen Willen, wird den FC Bayern verlassen und sich dem FC Barcelona anschliessen. Nach acht Jahren in Diensten des deutschen Rekordmeisters nimmt der Weltfussballer Abschied.

Achtmal deutscher Meister, einmal Champions-League-Sieger und zuletzt zweimal Weltfussballer in Folge – es gibt schlechtere Spuren, die ein Spieler bei einem Verein hinterlassen kann. Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern und wird in den nächsten Tagen seinen Transfer zum FC Barcelona abschliessen.

“Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München”, sagte Lewandowski nach dem jüngsten Tamtam um seinen Wechsel gegenüber dem Bezahlsender “Sky”. Zu einer Grundablöse von 45 Millionen Euro sollen Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen kommen können. Lewandowski soll in Barcelona einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison erhalten.

“Nach dem Trainingslager werde ich noch einmal kommen und mich richtig verabschieden. Ich werde dann noch ein paar Dinge organisieren”, so Lewandowski, der in Kürze die medizinischen Untersuchungen in Miami absolvieren und sich danach seinen neuen Teamkollegen auf der Promo-Tour durch die USA anschliessen soll.

aoe 16 Juli, 2022 14:26